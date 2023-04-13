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«Питтсбург» с Малкиным впервые с 2006 года не сыграет в плей-офф НХЛ

«Питтсбург» с Малкиным впервые с 2006 года не сыграет в плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» не сможет принять участие в плей-офф Национальной хоккейно лиги сезона-2022/23. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.

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