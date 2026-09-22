НАБУ выявило коррупцию на 15,7 млрд долларов с начала 2022 года

С начала 2022 года бюджеты Украины потеряли 15,7 миллиарда долларов из-за коррупции в высоких кругах, подсчитало НАБУ.
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а где отчет по России ?