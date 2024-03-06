Президент хочет сохранить льготную ипотеку, а Центробанк, словно в насмешку, ужесточает условия

В конце прошлого года на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин отметил необходимость сохранения программы семейной ипотеки, обращая внимание на то, что правительство РФ должно сохранить льготную ипотеку.
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