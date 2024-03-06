Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Авторские отчисления за липовое авторство Российского Союза правообладателей запрещать не надо?Запретить выплачи...
  • Сергей Бессонов
    Враг навязывает нам свою игру и мы играем по его правилам. Укры используют любые, самые гнусные методы ведения боевых...Работа Zala Z-16
  • Зоя Копань
    Ну сейчас сказали по зомбоящику, что растреляли склад с надводно-подводными дронами в Одессе! Кстати на ленте хоть кт...Т-72Б3 уничтожил ...

Президент хочет сохранить льготную ипотеку, а Центробанк, словно в насмешку, ужесточает условия

Президент хочет сохранить льготную ипотеку, а Центробанк, словно в насмешку, ужесточает условия

В конце прошлого года на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин отметил необходимость сохранения программы семейной ипотеки, обращая внимание на то, что правительство РФ должно сохранить льготную ипотеку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх