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Обереги в подарок родному городу преподнесли рукодельники Уссурийска

Обереги в подарок родному городу преподнесли рукодельники Уссурийска

В среду, 13 сентября, в Центре народного творчества Уссурийска подвели итоги двух конкурсов — "Оберег любимому Уссурийску" (0+) и "Праздник в городе" (0+).

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