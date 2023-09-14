Обереги в подарок родному городу преподнесли рукодельники Уссурийска

В среду, 13 сентября, в Центре народного творчества Уссурийска подвели итоги двух конкурсов — "Оберег любимому Уссурийску" (0+) и "Праздник в городе" (0+).
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