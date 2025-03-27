В Жешуве никто не знает, что делать с почти 50-ю тяжелыми танками Константин Ольшанский На фото: танки M1A1 Abrams (Фото: IMAGO/Scanpix/TASS) Пока в Саудовской Аравии проходят непрямые переговоры России и Украины, натовцы сворачивают военные поставки киевскому режиму через Польшу.