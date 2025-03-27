БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

Западня для «Абрамсов»: Австралия с тоской наблюдает, как ее танки для ВСУ ржавеют в Польше

Западня для «Абрамсов»: Австралия с тоской наблюдает, как ее танки для ВСУ ржавеют в Польше

В Жешуве никто не знает, что делать с почти 50-ю тяжелыми танками Константин Ольшанский На фото: танки M1A1 Abrams (Фото: IMAGO/Scanpix/TASS) Пока в Саудовской Аравии проходят непрямые переговоры России и Украины, натовцы сворачивают военные поставки киевскому режиму через Польшу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх