Врач рассказал, как спастись от отравления арбузом или дыней

К ранним симптомам недуга относятся тошнота, рвота, диарея и ряд других Если появились симптомы отравления арбузом или дыней, необходимо пить больше жидкости, не игнорировать рвоту и отказаться от пищи и алкоголя.
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