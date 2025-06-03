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Царьград

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  • Marina Bubon
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Расходы русских на автоаксессуары выросли на 17%: что покупают владельцы?

Расходы русских на автоаксессуары выросли на 17%: что покупают владельцы?

Расходы русских автолюбителей на аксессуары и материалы увеличились на 17%, достигнув 8,5 тыс. рублей за год.

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