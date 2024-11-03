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В правительстве России против предельных розничных цен на продукты питания

В правительстве России против предельных розничных цен на продукты питания

Российские власти не считают целесообразным устанавливать «сверху» предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания.

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