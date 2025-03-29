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62ИНФО | Новости Рязани

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На реке Пра зафиксировали самый низкий уровень половодья за всю историю наблюдений

На реке Пра зафиксировали самый низкий уровень половодья за всю историю наблюдений

Рекордно низкий уровень весеннего половодья составил 191 сантиметров над ординаром. Предыдущий минимум – 205 сантиметров – был зарегистрирован в 2020 году, который также запомнился аномально теплой и малоснежной зимой.

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