На реке Пра зафиксировали самый низкий уровень половодья за всю историю наблюдений

Рекордно низкий уровень весеннего половодья составил 191 сантиметров над ординаром. Предыдущий минимум – 205 сантиметров – был зарегистрирован в 2020 году, который также запомнился аномально теплой и малоснежной зимой.
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