В Краснодаре задержали агрессивную женщину, толкнувшую пенсионера

В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали уроженку Иркутска за агрессивное поведение на улице. На улице Сахалинской экипаж вневедомственной охраны пресек противоправные действия 38-летней женщины, которая выражалась нецензурной бранью, бросала камни и успела толкнуть 51-летнего мужчину.