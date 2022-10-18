Публицист Новоселов: Запад не разрешит Украине наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу

В настоящее время назрел вопрос, могут ли разрешить киевскому режиму наносить удары по критической инфраструктуре России в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, в рамках возмездия за поражение инфраструктурных объектов Украины.
В настоящее время назрел вопрос, могут ли разрешить киевскому режиму наносить удары по критической инфраструктуре России в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, в рамках возмездия за поражение инфраструктурных объектов Украины.
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