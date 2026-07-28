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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новый контракт Хардена будет рассчитан максимум на два гарантированных года

Джеймс Харден близок к подписанию нового контракта с « Кливлендом ». Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, стороны продолжают переговоры, а новое соглашение, вероятнее всего, будет рассчитано максимум на два гарантированных сезона.

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