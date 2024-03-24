«Аппендицит, возвращение, победа!» Карлос Сайнс – об успехе на Гран При Австралии

«Аппендицит, возвращение, победа!» Карлос Сайнс – об успехе на Гран При АвстралииFerrariИспанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс поделился ощущениями от победы на Гран При Австралии, ставшей для него третьей в карьере после Сильверстоуна-2022 и Сингапура-2023.