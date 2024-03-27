Денис Сафин: «Уральская Сталь» инвестирует в развитие предприятий миллиарды рублей»

По его словам, инвестпрограмма развития компании рассчитана на десятилетие впередГруппа компаний «Уральская Сталь» объявила о создании миксера, или «супермаркета», объемом 1300 тонн для хранения жидкого чугуна и о закладке многоквартирного комплекса для сотрудников.