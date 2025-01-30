Парковки скоро начнут «кусаться»: новые тарифы на парковочные места в Санкт-Петербурге приготовились взлететь Ольга БезродняяВласти Санкт-Петербурга объявили о повышении максимальной стоимости платной парковки в городе с 20 января 2025 года.