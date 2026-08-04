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Царьград

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Удалите это немедленно: какие данные в соцсетях выдают вас с головой

Удалите это немедленно: какие данные в соцсетях выдают вас с головой

В МВД назвали данные, которые жителям России не стоит публиковать в социальных сетях. Ведомство предупреждает, что излишней информацией могут воспользоваться вербовщики - они собирают портрет потенциальной жертвы по публикациям в интернете.

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