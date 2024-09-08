🔥 В Керчи горит поле рядом с СНТ Войковец На месте работают сотрудники МЧС, тушить пожар им помогают и местные жители.
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🔥 В Керчи горит поле рядом с СНТ Войковец На месте работают сотрудники МЧС, тушить пожар им помогают и местные жители.