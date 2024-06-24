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«Прорыв под Торецком»: шесть батальонов ВСУ отказались выполнять приказ

«Прорыв под Торецком»: шесть батальонов ВСУ отказались выполнять приказ

В украинской армии уже целые батальоны отказываются выполнять боевые задачи. Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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