Сотрудники полиции на Кубани пришли на помощь пассажиру с эпилепсией

Сотрудники ДПС по Тбилисскому району, дежурившие на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края, получили от водителя автомобиля «Митцубиси» сообщение о том, что у его 48-летний знакомого начался приступ эпилепсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии