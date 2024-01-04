Сотрудники полиции на Кубани пришли на помощь пассажиру с эпилепсией

Сотрудники ДПС по Тбилисскому району, дежурившие на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края, получили от водителя автомобиля «Митцубиси» сообщение о том, что у его 48-летний знакомого начался приступ эпилепсии.