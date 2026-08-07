Депутат Слабунова: партия «Родина» взяла на себя деструктивную роль

Иск партии «Родина» в Верховный суд с требованием снять список «Яблока» с выборов в Госдуму связан не с содержательными претензиями, а с попыткой убрать с выборов всех, кто не относится к числу ее единомышленников.
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