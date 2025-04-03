Амал Ганбаров отпущен под домашний арест, многих в Удмуртии это удивляет

В Ижевске (Удмуртская Республика) расследуется громкое уголовное дело. 31 января 34-летний водитель Амаль Ганбаров, управлявший автомобилем BMW X5, сбил 59-летнюю преподавателя Удмуртского государственного аграрного университета Елену Шляпникову, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе Центральной мечети.
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