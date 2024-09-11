Жительница Калуги отделалась штрафом за незаконную регистрацию мигрантов

44-летняя калужанка решила заработать на фиктивной регистрации мигрантов. Имея жилье в Спас-Деменском районе (непригодное для проживания), она зарегистрировала там двух иностранцев44-летняя калужанка решила заработать на фиктивной регистрации мигрантов.