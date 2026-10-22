Защитник «Сибири» Даррен Диц после матча с московским «Динамо» (3:2 Б) рассказал, планирует ли он получать российское гражданство и ответил, что удивился выставлению форварда Тейлора Бека в список отказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филатов призвал р...
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым