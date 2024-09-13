США и Британия обсудят снятие ограничений на данные о ракетах для Украины

США и Британия обсудят возможность снятия ограничений на размещение Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских крылатых ракет, подкрепленных навигационными данными США, для нанесения дальних ударов по территории России.
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