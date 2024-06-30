Нетаньяху: Израиль готов исполнить план Байдена по заложникам в отличие от ХАМАС

Израильские власти не отказываются от своей позиции по плану американского президента Джо Байдена, согласно которому в секторе Газа необходимо прекратить боевые действия на время освобождения захваченных 7 октября 2023 года заложников.
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