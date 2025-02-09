Царьград Коллаж Царьграда На фоне недавних новостей про то, что зарплаты курьеров в России бьют все рекорды, в Свердловской области один из чиновников выступил с нескромным предложением - чтобы в службах доставки могли трудиться только мигранты.
Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Безгрешнов
обожрался на банкете
Ответить
4 час.
ч
чак
Ветлужских увольняем и идет работать курьером (63 года это нормально). Кубышку он уже накопил. А пока его под следствие.
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
Ветлужских увольняем и сажаем, пусть свое рвение и умение показывает на добыче урана или лесоповале. Или в рдном городе дворником- может на 2-3х участках поработать и заработок будет приличный, в советское время женщина работала дворником ажно на 3-х участках.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии