Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Ветлужских увольняем и идет работать курьером (63 года это нормально). Кубышку он уже накопил. А пока его под следствие.

Александр Пятнистый

Ветлужских увольняем и сажаем, пусть свое рвение и умение показывает на добыче урана или лесоповале. Или в рдном городе дворником- может на 2-3х участках поработать и заработок будет приличный, в советское время женщина работала дворником ажно на 3-х участках.