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Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Царьград Коллаж Царьграда На фоне недавних новостей про то, что зарплаты курьеров в России бьют все рекорды, в Свердловской области один из чиновников выступил с нескромным предложением - чтобы в службах доставки могли трудиться только мигранты.

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Комментарии
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Владимир Безгрешнов
обожрался на банкете
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4 час.
ч
чак
Ветлужских увольняем и идет работать курьером (63 года это нормально). Кубышку он уже накопил. А пока его под следствие.
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4 час.
Александр Пятнистый
Ветлужских увольняем и сажаем, пусть свое рвение и умение показывает на добыче урана или лесоповале. Или в рдном городе дворником- может на 2-3х участках поработать и заработок будет приличный, в советское время женщина работала дворником ажно на 3-х участках.
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3 час.
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