"Битва за Одессу поставит точку ": В радиоперехватах крики, о которых молчат сводки

Заноза
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Заноза

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора России перейти тоже к вербовке и переносе террористических атак сепаратистов, исламистов, радикалов и т.д. на территорию США, напомним им 11 сентября с более трагичными последствиями, Брюсселю, ЕС и Англии, желающих там предостаточно и врагов они нажили не мало по всему миру. Надо действовать их же методами и средствами. Ни чего грехи замолим....
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7 час.
Михалыч
Медведев сменил оракула Жириновского
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3 час.

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