"Битва за Одессу поставит точку ": В радиоперехватах крики, о которых молчат сводки

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пора России перейти тоже к вербовке и переносе террористических атак сепаратистов, исламистов, радикалов и т.д. на территорию США, напомним им 11 сентября с более трагичными последствиями, Брюсселю, ЕС и Англии, желающих там предостаточно и врагов они нажили не мало по всему миру. Надо действовать их же методами и средствами. Ни чего грехи замолим....