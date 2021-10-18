Власти спрогнозировали сокращение населения России

Правительство спрогнозировало сокращение общей численности населения России к концу 2022 года более чем на один миллион человек, сообщает The Bell со ссылкой на утвержденный Единый план правительства по достижению национальных целей развития России.
Правительство спрогнозировало сокращение общей численности населения России к концу 2022 года более чем на один миллион человек, сообщает The Bell со ссылкой на утвержденный Единый план правительства по достижению национальных целей развития России.
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