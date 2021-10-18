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Власти спрогнозировали сокращение населения России

Власти спрогнозировали сокращение населения России

Правительство спрогнозировало сокращение общей численности населения России к концу 2022 года более чем на один миллион человек, сообщает The Bell со ссылкой на утвержденный Единый план правительства по достижению национальных целей развития России.

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