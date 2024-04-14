Какой сегодня день: 15 апреля

Сегодня, 15 апреля отмечается во многих странах мира ежегодноМеждународный день культуры. Праздник был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.