Последние приготовления перед отправкой?Северокорейские военные специалисты прибыли в Россию

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните пару недель назад , мы писали о том, что турки, американцы и южнокорейцы, наперегонки кинулись сообщать, что в июле, к нам прибудут 5 бригад из КНДР со своим инвентарём? Ниже одно из заявлений турецких около государственных СМИ: Ну так вот, многие наши оппоненты замерли в ожидании.