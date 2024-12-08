Сирия - урок для России: Осевшие у нас мигранты рублём голосуют за убийства. Спецслужбам пора действовать

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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pg_shkirin петр
Ведь не зря Пригожин повел войска на Москву, пока всю гниль из столицы не вычистят, ничего не изменится!
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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14 час.
Александр Мельников
Ну да. Звонит колокол. Наступившая зима, увы, не только жидам кирдык преподнесёт, но и в России &quot;Бучу&quot; замесит. Когда же наконец Президент в выражении разнообразных Хуснулиных -&quot;необходимые трудовые мигранты&quot;- увидит полное отсутствие слова &quot; трудовые&quot;?? Миллионы завозимых кишлачников НИГДЕ не трудятся, а болтаются в ОЗОНах и  такси, рожая здесь &quot;россиян&quot; и внося РАСКОЛ в общество, способствуют ДЕГРАДАЦИИ России!!!!!!!!! Почему дебильная &quot;Чайхона&quot;  уничтожила &quot;Пельменную&quot;,&quot; Закусочную&quot;, и даже &quot;Чебуречную&quot; повсеместно!!!  Война идёт!!!!!!!!, а в тылу бармолейское мракобесие неустанными  усилиями &quot; народных избранников&quot; насаждается.
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12 час.

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