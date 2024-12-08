Сирия - урок для России: Осевшие у нас мигранты рублём голосуют за убийства. Спецслужбам пора действовать

Ведь не зря Пригожин повел войска на Москву, пока всю гниль из столицы не вычистят, ничего не изменится!

гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..

Александр Мельников

Ну да. Звонит колокол. Наступившая зима, увы, не только жидам кирдык преподнесёт, но и в России "Бучу" замесит. Когда же наконец Президент в выражении разнообразных Хуснулиных -"необходимые трудовые мигранты"- увидит полное отсутствие слова " трудовые"?? Миллионы завозимых кишлачников НИГДЕ не трудятся, а болтаются в ОЗОНах и такси, рожая здесь "россиян" и внося РАСКОЛ в общество, способствуют ДЕГРАДАЦИИ России!!!!!!!!! Почему дебильная "Чайхона" уничтожила "Пельменную"," Закусочную", и даже "Чебуречную" повсеместно!!! Война идёт!!!!!!!!, а в тылу бармолейское мракобесие неустанными усилиями " народных избранников" насаждается.