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Россия начала в Европе дипломатическую "артподготовку"

Россия начала в Европе дипломатическую "артподготовку"

Всякая ерунда, вроде "поисков" генерала Залужного, истерики вокруг того, что во время войны враг смог на двести метров в глубь России через границу прорваться, прежде чем его уничтожили, планирования после работы прямо в интернете "ядерных ударов" по Вашингтону и по Лондону, заслоняет важные события, знаменующие смену вех в международной политике Так, «полководцы», «политики» и «пророки» из социальных сетей, занятые «определением» цели, сущности, методов и сроков СВО, чтобы в конечном итоге «просветить» президента, правительство, командование ВС РФ, абсолютно прохлопали ушами начало демонстративного разворота российского МИД на европейском направлении.

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