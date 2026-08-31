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Силуанов назвал рост госдолга одним из вызовов для мировой экономики

Силуанов назвал рост госдолга одним из вызовов для мировой экономики

Геополитическая фрагментация мировой экономики и продолжающийся рост госдолга являются основными вызовами мировой экономики, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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