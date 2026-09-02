Сочи опередило Москву и Подмосковье по росту цен на новостройки

Новостройки среди крупнейших российских городов сильнее всего за август выросли в цене в Сочи. По данным компании «Мир квартир», средняя стоимость квадратного метра на курорте увеличилась почти на 6% и достигла 489,4 тысячи рублей, сообщило РИА «Недвижимость» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Церемония прощани...
- Гросси: МАГАТЭ со...
- Нетаньяху приглас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым