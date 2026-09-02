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Сочи опередило Москву и Подмосковье по росту цен на новостройки

Сочи опередило Москву и Подмосковье по росту цен на новостройки

Новостройки среди крупнейших российских городов сильнее всего за август выросли в цене в Сочи. По данным компании «Мир квартир», средняя стоимость квадратного метра на курорте увеличилась почти на 6% и достигла 489,4 тысячи рублей, сообщило РИА «Недвижимость» .

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