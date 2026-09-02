Сочи опередило Москву и Подмосковье по росту цен на новостройки

Новостройки среди крупнейших российских городов сильнее всего за август выросли в цене в Сочи. По данным компании «Мир квартир», средняя стоимость квадратного метра на курорте увеличилась почти на 6% и достигла 489,4 тысячи рублей, сообщило РИА «Недвижимость» .