Kiev has decided on the geography of retaliatory strikes against Russia. This was stated after a meeting with the head of the SBU, Alexander Poklad, by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.
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