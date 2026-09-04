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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky said that he had decided on the geography of retaliatory strikes against Russia.

Zelensky said that he had decided on the geography of retaliatory strikes against Russia.

Kiev has decided on the geography of retaliatory strikes against Russia. This was stated after a meeting with the head of the SBU, Alexander Poklad, by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.

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