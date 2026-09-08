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Вечерний Новосибирск

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Более 70 машин увезут на автокладбище из Кировского района Новосибирска

Более 70 машин увезут на автокладбище из Кировского района Новосибирска

В Новосибирске продолжается работа по освобождению дворов и улиц от бесхозяйных автомобилей. Очередную партию автохлама вывезли с улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Кировском районе.

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