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Федерация футбола Франции отзовет поддержку Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции отзовет поддержку Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) откажется от поддержки кандидатуры действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации, сообщает AFP.

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