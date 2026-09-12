Сергунина рассказала о зарубежных участниках Московской недели моды

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Около 15 зарубежных брендов представят свои коллекции на седьмой Московской неделе моды, которая пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 26 сентября по 1 октября.
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