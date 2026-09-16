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The Guardian: интерес к психологии растет из-за ее пользы в эпоху ИИ

The Guardian: интерес к психологии растет из-за ее пользы в эпоху ИИ

Психология стала одним из самых востребованных направлений для обучения в британских университетах: в январе 2026 года число заявок на соответствующие программы выросло на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

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