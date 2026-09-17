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Царьград

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Долгополов о Вольфе: Разведчик удивился бы действиям Мерца

Долгополов о Вольфе: Разведчик удивился бы действиям Мерца

Историк разведки Николай Долгополов полагает, что экс-начальник разведки Маркус Вольф был бы удивлён действиями канцлера Мерца.

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