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Ученые расшифровали письмо XVII века, написанное одержимой дьяволом монахиней

Ученые расшифровали письмо XVII века, написанное одержимой дьяволом монахиней

На протяжении многих лет ученые пытались расшифровать послание, оставленное сестрой Марией Крочифиссой делла Кончезионе.

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