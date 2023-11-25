Sputnik: В Финляндии объяснили, почему нужно открыть границу с Россией

Уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман выразила обеспокоенность в связи с закрытием большинства пунктов пропуска на границе с Россией и централизацией процесса подачи заявлений на международную защиту, пишет sputnik.
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