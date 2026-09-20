Скляр лидирует в Калужской области по одномандатному округу

После обработки 3,26% протоколов в Калужской области лидирует Геннадий Скляр от «Единой России» с 58,72% голосов.
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