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Калужские новости

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Скляр лидирует в Калужской области по одномандатному округу

Скляр лидирует в Калужской области по одномандатному округу

После обработки 3,26% протоколов в Калужской области лидирует Геннадий Скляр от «Единой России» с 58,72% голосов.

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