В Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия

На прошлой неделе в Свердловской области произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Во-первых, в Верхотурском районе на автодороге Верхотурье - деревня Дерябино неизвестный автомобилист насмерть сбил 24-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.