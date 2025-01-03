Собянин рассказал о планах реставрации объектов культурного наследия в 2025 году

25% культурно-исторических памятников уже отреставрированы в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Телеграм-канале о том, что с 2011 года в Москве было восстановлено свыше 2300 исторических зданий и памятников, что составляет почти 25% от общего числа объектов культурного наследия города.
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