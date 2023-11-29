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Определились пары 1/4 финала плей-офф внутрисезонного турнира НБА. «Лейкерс» сыграют с «Финиксом», «Милуоки» – с «Нью-Йорком»

Определились пары 1/4 финала плей-офф нового внутрисезонного турнира НБА. В Восточной конференции «Милуоки» (1-й посев) сыграет с «Нью-Йорком» (4), «Индиана» (2) встретится с «Бостоном» (3).

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