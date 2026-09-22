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Защитник «Лос-Анджелес Чарджерс» Дервин Джеймс: «Надо говорить правду мы выглядим как мусор»

Сейфти «Лос-Анджелес Чарджерс» Дервин Джеймс раскритиковал игру команды после поражения от «Лас-Вегас Рейдерс» (14:26).

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