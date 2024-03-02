Лавров отметил нежелание западной "партии войны" менять курс

Global Look Press/Patrick Seeger/dpa Слова президента Франции Эммануэля Макрона и министра обороны США о готовности вступить в прямой военный конфликт с Россией указывают на то, что сформировавшаяся на Западе "партия войны" не намерена менять свой антироссийский курс.
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