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Синнер о переживаниях мамы: «Она пару раз уходила со стадиона. Знаете, быть в боксе игрока тоже непросто»

Янник Синнер рассказал о том, как мама переживала за него в финале « Уимблдона ». В решающем матче итальянец победил Александра Зверева со счетом 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

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