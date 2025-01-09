Эдди Хирн: «Верю, что мы увидим бой Фьюри – Джошуа летом»

«Они не сбитые летчики. Фьюри провел два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он и провел плохой бой с Дюбуа, но оба парня все еще на относительном пике своих сил, и это масштабный бой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии